Olivia Newton-John se bat pour la troisième fois contre un cancer

Olivia Newton-John a donc fini par confirmer les rumeurs : elle lutte encore contre un cancer. L'ex-star du film culte Grease a passé des examens et ses médecins ont découvert une tumeur à la base de sa colonne vertébrale, a-t-elle révélé à l'émission australienne Sunday Night.

"Non, je n'ai pas peur. Je mentirai si je disais que je ne me suis jamais abaissée à ce sentiment. Il y a des moments... Je suis humaine, alors si je m'autorise à baisser les bras, je pourrai facilement me créer une immense peur. Mais mon mari est toujours là, il est toujours présent pour me soutenir et je crois que je vais gagner ce combat, c'est mon but", a déclaré la star, mariée à John Easterling. Olivia Newton-John a ajouté qu'elle traite son cancer avec une combinaison de traitements naturels. Elle a arrêté le sucre et fait usage de cannabis médicinal que son époux fait pousser légalement dans sa propriété en Californie afin de l'aider à soulager la douleur et à trouver le sommeil.

Olivia Newton-John avait été traitée en 1992 pour un cancer du sein et, après avoir gagné son combat, elle avait largement participé au financement du Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre à Melbourne, en Australie. En 2013, on lui découvrait un cancer à l'épaule après un accident de voiture mais elle n'en avait pas parlé sur le moment. Ajoutons que, l'an dernier, elle avait fait une rechute de son cancer du sein, la forçant à annuler des concerts avant de finalement s'en sortir et remonter sur scène.

Thomas Montet