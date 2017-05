Olivia Newton-John : À 68 ans, elle souffre à un nouveau d'un cancer

Après avoir annulé quelques représentations pour des soucis de santé, la chanteuse australienne Olivia Newton-John a fini par briser le silence la mal qui la ronge. L'ex-star de Grease a fait savoir qu'elle souffrait d'un cancer.

Alors qu'elle était en tournée à travers les États-Unis et le Canada, peu de temps après avoir mis fin à sa résidence de Las Vegas, Olivia Newton-John (68 ans) est aujourd'hui contrainte de reporter l'ensemble de ses représentations du mois de juin. "La douleur au dos qui a initialement causé le report de la première moitié des concerts de la tournée s'est révélée être un cancer du sein qui a métastasé jusqu'au sacrum. En plus de thérapies naturelles, Olivia effectuera une courte session de radio­thé­ra­pie et elle est confiante dans le fait qu'elle sera de retour plus tard dans l'année, plus en forme que jamais, pour reprendre ses concerts", peut-on lire sur Facebook.

Olivia Newton-John, déjà victime d'un cancer du sein en 1992, compte reprendre sa tournée au mois d'août mais, pour le moment, c'est sur ses terres natales qu'elle est suivie par les médecins. En effet, elle sera traitée au Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre de Melbourne, qu'elle a lancé et largement financé dans le passé.