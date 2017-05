Olivia Newton-John, 68 ans : Sa santé la contraint à prendre une dure décision

Après un peu de repos, suite à la fin de sa résidence à Las Vegas en décembre dernier, Olivia Newton-John est remontée sur scène pour une tournée à travers les États-Unis. Malheureusement, la chanteuse de 68 ans vient d'annoncer le report de plusieurs dates pour raisons de santé...

Sur la page Facebook de l'ex-star de Grease, un message de son équipe a été posté le 9 mai 2017 pour informer les fans que plusieurs concerts à venir seront reportés. "Nous sommes désolés d'annoncer que les concerts d'Olivia, prévus pour le mois de mai, sont reportés en raison d'un sérieux problème de sciatique dont souffre Olivia. Une fois que les nouvelles dates seront programmées, nous les posterons immédiatement. Nos excuses pour la gêne occasionnée", peut-on lire.

Le site de Just Jared précise que la star souffre au niveau du nerf et que cela lui cause des douleurs du bas du dos jusque dans les jambes.