Olivia Ruiz taclée par Florent Pagny : "Il s'acharne sur moi, c'est douloureux"

Florent Pagny n'est pas toujours très tendre avec les chanteurs de la jeune génération. S'il a récemment salué la politesse et le talent d'M. Pokora avec qui il partage l'affiche dans The Voice (TF1), le chanteur de 55 ans a été moins sympathique avec Olivia Ruiz... Cette dernière ne comprend d'ailleurs pas cet acharnement !

En effet, invitée par Faustine Bollaert pour Femme actuelle à parler des gens qui cassent du sucre sur son dos, la chanteuse de 37 ans a commenté : "Ça a tendance à me bouleverser, je suis une hypersensible. Florent Pagny, vraiment je n'y comprends rien, il s'acharne sur mon dos. En ce moment, il est très pushy... De façon globale, j'ai tendance à être très sensible à la critique. Ma philosophie c'est 'N'accorde pas trop d'importance à cet enfoiré qui t'a fait du mal'. Par contre, oui, c'est vrai que j'y pense, c'est douloureux, quoi !"

C'est lors d'une interview pour Télé Câble Sat avant le lancement de la 6e saison de The Voice que Florent Pagny avait statué sans prendre de gants : "J'avais déjà croisé Matt sur les plateaux et, contrairement à certains artistes de la jeune génération comme Olivia Ruiz ou Julien Doré, il est très poli. Il est venu me saluer gentiment. Il est sympa, il connaît son sujet, il cartonne. Il a sa place dans le fauteuil."

