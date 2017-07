Olivier Dion à la plage : Abdos saillants et corps de rêve, il est canon !

Quoi qu'il fasse, Olivier Dion fait l'unanimité. Non pas pour sa voix d'ange, son joli minois ou son sourire charmeur mais pour son corps de rêve bien sûr. En vacances à Barcelone, le délicieux Canadien a fait tomber le haut afin de profiter du soleil espagnol et il faut le dire... c'est une bombe !

Sur Instagram, ce mercredi 5 juillet 2017, le comédien qui porte également la casquette de chanteur – comme on a pu le voir lorsqu'il interprétait le rôle de d'Artagnan dans la célèbre comédie musicale Les 3 Mousquetaires – a partagé une photo olé-olé. Sur le sable en train de lézarder au bord de l'eau, le jeune homme de 25 ans a prouvé qu'il était bel et bien en forme !

Comme d'habitude, Olivier Dion a fait sensation avec son petit maillot de bain rose bonbon et ses lunettes vissées sur le nez. Pas moins de 20 000 de ses abonnés ont mentionné qu'ils "aimaient" le cliché. Et les commentaires ? Par centaines ! "Trop beau profite bien", "Rien à dire, t'es le plus canon", "Le soleil te va si bien", "Le bronzage on adore", "Toujours autant une perfection" et autres "Magnifique", lit-on.