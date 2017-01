Olivier Streiff (Top Chef 2015) marié : Une photo de la cérémonie dévoilée

Olivier Streiff est un homme encore plus comblé depuis le week-end dernier.

Le chef à domicile, qui avait marqué la sixième saison de Top Chef, en 2015 – édition remportée par Xavier Koenig – a annoncé sur son compte Facebook être un homme marié.

Olivier Streiff, chef à domicile et candidat de la sixième saison de Top Chef en 2015, a annoncé son mariage sur les réseaux sociaux dimanche 8 janvier 2017. "Les jeunes mariés vous souhaitent une excellente année 2017 ! Qu'elle soit placée sous le signe de l'Amour, du Partage et de la Gourmandise...", peut-on lire en légende d'une photo de sa compagne et lui le jour du mariage. L'occasion de découvrir qu'il avait misé sur une tenue très élégante, avec un chapeau haut de forme et une canne.

Le demi-finaliste de Top Chef 2015, qui avait marqué le concours culinaire de M6 avec ses plats raffinés et originaux ainsi qu'avec son look gothique, n'a pas tardé à recevoir de nombreux messages de félicitations de la part de ses abonnés.

De quoi lui donner encore plus le sourire.