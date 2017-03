Omar Sy : Avec sa femme Hélène, il forme un couple craquant et solide

Omar Sy répand un bonheur évident dès qu'il entre dans une pièce. Au cinéma, son charisme fait des merveilles, plus de vingt millions de spectateurs l'ont vu dans Intouchables évidemment, mais également dans ses films suivants que sont Samba (sur TF1 ce 19 mars) et Chocolat. Mais dans son quotidien, qui récoltent les sourires de la star française ? Ses quatre enfants et sa femme Hélène, évidemment. Une épouse qui brille à ses côtés tout en évitant soigneusement d'étaler sa vie privée, formant avec lui un couple solide qui fait rêver.

Lors des Globes de cristal en janvier, Omar Sy a été lauréat du trophée du meilleur acteur pour sa prestation dans Chocolat. Il a fait le show sur scène mais a eu aussi de beaux mots d'amour pour la femme de sa vie, Hélène : "Mon amour, je t'aime. Merci pour ton soutien et ta beauté." Le romantisme sérieux laisse ensuite place au clown : "Et ton discours était génial, les gens ne t'ont pas écoutée [il y avait au cours de la soirée des problèmes de son, NDLR], je vais les défoncer un par un."

Madame Sy apparaît parfois sur tapis rouge aux côtés du comédien de 39 ans, mais elle ne donne presque jamais d'interview. Pour le magazine Elle en août 2015, elle avait toutefois accepté de se dévoiler un peu. On apprenait ainsi leur rencontre, digne d'une comédie romantique. A l'époque, Hélène vit dans un appartement avec une amie artiste, copine avec Omar Sy, qui avait proposé au jeune homme de tourner dans le clip de son groupe. Le jour du rendez-vous, l'amie en question n'est pas là, Hélène l'accueille alors. "Et depuis, nous ne nous sommes jamais quittés."

Née d'une mère travailleuse sociale très engagée et d'un père employé dans l'immobilier, Hélène Sy travaillera dans la musique – sa passion – jusqu'à la naissance de son premier enfant à 24 ans. Aujourd'hui, elle est à la tête de son association CéKeDuBonheur. Omar et Hélène, mariés en 2007, ont deux filles et deux garçons qui naîtront en 2001, 2003, 2006 et 2009. Pour que leur famille retrouve une vie normale après le tourbillon du carton d'Intouchables, ils décident de partir en 2012 s'installer à Los Angeles

Cela fait donc près de vingt ans qu'Omar et Hélène sont ensemble. Sur le plateau de Vivement dimanche l'an dernier, leur amour était évident. Pour lui, elle est sa "meilleure copine" mais aussi tant de choses : "On s'est toujours dit, après avec un peu de recul, qu'on avait eu le sentiment de s'être connus dans une autre vie." Il l'épate tous les jours, elle loue son intelligence, sa générosité et sa capacité à "faire le distingo entre sa vie professionnelle et privée" : "C'est aussi pour cela que ça se passe aussi bien entre nous, en famille." Retour caméra sur Omar Sy, très touché par les mots de sa femme. Il sait qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour parler devant le présentateur, elle qui est de nature pudique et timide. Alors pour elle, il aura les mots les plus craquants : "Je te remercie ma chérie. Je t'aime."