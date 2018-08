Omar Sy : Son poignant appel à l'aide

Le dernier fait d'arme médiatique d'Omar Sy remontait à il y a un mois et la fameuse altercation avec un agent de la SNCF. Aujourd'hui, l'acteur français que l'on retrouvera cet automne dans Le Flic de Belleville s'est chargé de montrer un tout autre visage. Sur Instagram, samedi 18 août 2018, le comédien césarisé a lancé un appel à l'aide... pour aider une touriste américaine à retrouver son fils de 17 ans.

Dans le post figurent les informations relatives au jeune homme. "Tariq Aleem Shabaz, jeune américain de 17 ans, a disparu depuis hier soir après avoir quitté son hôtel dans le 16e. Il a sur lui un permis de l'état de Floride. Il mesure 1.93m et pèse 79kg. Aidez sa famille à le retrouver svp", écrit Omar Sy en mentionnant la femme en question, Adelee Cabrera, dont le désespoir devant la disparition de son fils a déjà visiblement fait le tour de quelques médias (dont un post de CBS Miami). Elle demande notamment l'aide de médias locaux parisiens. Un appel que n'a pas raté Omar Sy, lequel s'est chargé d'utiliser ses 1,1 million d'abonnés pour aider à retrouver le jeune homme.

Dans les commentaires du post relayé par l'acteur, les internautes ont massivement réagi. Et si certains ont bien évidemment souhaité que le disparu rentre sain et sauf, d'autres ont suscité la colère en affichant un tout autre point de vue. "On s'en bat peut être les couilles d'un américain. Foutent déjà assez la merde partout. Partage les disparus français ce sera déjà pas mal", s'insurge un internaute, vite remis à sa place par quelques fans ulcérés par sa réaction imbécile.