Omarosa : La collaboratrice de Donald Trump se marie... à l'hôtel du président !

Le 29 avril, Donald Trump aura effectué les 100 premiers jours de son mandat de quatre ans. Les récentes frappes de l'armée américaine en Syrie, le scandale russe et le rejet de la loi de substitution à l'"ObamaCare" auront marqué ces trois mois et neuf jours. Seul heureux événement : le mariage d'un membre de son staff, l'ex-star de télé-réalité Omarosa Manigault !

Omarosa Manigault et le pasteur John Allen Newman se sont dits "I do" ce samedi 8 avril à Washington. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Trump International. Les invités ont immortalisé ce grand jour en publiant sur les réseaux sociaux photos et vidéos d'Omarosa, divine en robe de mariée, et son époux habillé d'un costume marron et d'une cravate rose.