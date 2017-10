ONPC : Après le clash Angot-Rousseau, Laurent Ruquier a enregistré un message !

Quasiment une semaine après la diffusion du clash qui a opposé Christine Angot à Sandrine Rousseau dans On n'est pas couché sur France 2, la polémique est encore sur toutes les lèvres. Conscient de l'émoi provoqué par cette séquence très dure concernant le drame des agressions sexuelles (situation terrible que les deux protagonistes ont vécue), Laurent Ruquier a décidé d'enregistrer un message...

En effet, comme nos confrères de Téléstar.fr viennent de le révéler, l'animateur de 54 ans a tenu à évoquer lui-même la passe d'armes qui a opposé sa chroniqueuse à l'ex-porte-parole d'Europe Écologie-Les Verts venue promouvoir son livre Parler la semaine dernière.

Ainsi, samedi 7 octobre vers 23h15, avant le générique d'ONPC, les téléspectateurs découvriront le message enregistré ce jeudi par Laurent Ruquier depuis son fauteuil. L'animateur ne présenterait pas d'excuses – même s'il comprend bien sûr l'émoi que la scène a suscité – et nierait toute intention de faire le buzz. Il insisterait ensuite sur le fait qu'il souhaitait donner la parole à Sandrine Rousseau pour sensibiliser le public sur les violences faites aux femmes et rappellerait que Christine Angot a été la victime d'un inceste dans sa jeunesse. Un élément qui n'avait pas été mentionné samedi dernier et qui aurait pu donner des clés de compréhension aux téléspectateurs.

Rappelons par ailleurs que Christine Angot et Sandrine Rousseau sont toutes les deux revenues sur la séquence qui les a opposées. La première à l'occasion d'une interview pour Télérama, – dans laquelle elle a admis avoir désiré quitter définitivement l'émission – et la seconde dans l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC.