ONPC - Christine Angot chroniqueuse : Laurent Ruquier se justifie !

Suite au départ de Vanessa Burggraf d'On n'est pas couché après une seule saison sur France 2, Christine Angot a été annoncée comme étant la nouvelle polémiste du late show à succès de Laurent Ruquier. Un choix qui n'est vraiment pas passé inaperçu et qui a déjà été raillé par plusieurs célébrités, dont Laurent Baffie et Eric Naulleau !

Désireux de défendre son choix de recruter la romancière de 58 ans qui avait fait une prestation remarquée - et très critiquée - face à François Fillon dans L'Emission politique en mars dernier, Laurent Ruquier a indiqué à nos confrères du Monde : "Elle ne maîtrisait pas forcément son émotion ou sa colère, mais c'est ça la télé. C'était un instant vrai qui n'avait pas été fabriqué. Avec elle, nous allons revenir à une émission d'opinion et d'émotion." Et de poursuivre, sur la valeur ajoutée qu'il pense donner à l'émission avec ce recrutement déjà polémique : "Je voulais quelqu'un qu'on ne compare ni à Vanessa Burggraf ni à Léa Salamé. Une personne qui apporte des choses différentes."

En effet, pour Laurent Ruquier, le fait de ne pas avoir embauché une nouvelle journaliste va redistribuer les cartes et bousculer les codes établis de l'émission. "Cela offre une liberté de parole plus souple (...) Dès qu'un chroniqueur journaliste sort des rails, on lui en veut, malgré la grande tradition en France du journalisme d'opinion. Alors, autant assumer de prendre quelqu'un qui n'a pas la contrainte d'exercer un métier a priori objectif", a-t-il expliqué.

Rendez-vous sur France 2 à la rentrée pour découvrir les premiers pas de Christine Angot dans ONPC...