ONPC – Macha Méril : sa sublime déclaration d'amour à Michel Legrand émeut

Cela fait deux mois que Michel Legrand, mort à 86 ans, a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Invitée sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2) ce 23 mars 2019, sa compagne Macha Méril (78 ans) a évoqué cette disparition à travers un sublime message. "Evidemment, je suis triste et désespérée qu'il ne soit plus là mais on dit beaucoup de bêtises sur la mort, sur la séparation. Il est là. Il est là, il est avec nous. Il continue à me dire fais-ci, fais-ça, fais attention, fais-ci, fais pas comme ça. Parce qu'il n'est pas seulement près de moi, il est en moi. Je suis lui. Ce que je vais faire maintenant, c'est ce qu'il aurait fait s'il avait eu vingt ans de moins et un peu plus d'énergie", a-t-elle commencé alors qu'un silence respectueux s'installait sur le plateau de Laurent Ruquier.

En effet, Macha Méril veut désormais rendre hommage à l'immense carrière de son défunt mari (il a eu 3 Oscars !) et ne manque pas de projets en ce sens. Elle a ainsi continué : "Je veux vous parler de ce projet formidable que nous allons réaliser dans une maison qu'il avait près de Montargis. Il y a un petit château avec un grand terrain et nous allons faire un festival, un festival qui s'appellera le festival Michel Legrand, on y donnera un prix Michel Legrand et on va s'occuper de musiques orphelines, de musiques qui n'ont pas de festival : la comédie musicale et le cinéma. Michel trouvait que c'était une très grande injustice."

Toujours en ce qui concerne ce projet de festival, Macha Méril avait déjà confié au Parisien il y a quelques jours qu'elle avait reçu un soutien de poids, celui de la Première dame Brigitte Macron. "Brigitte Macron m'a reçue à l'Élysée et a compris qu'il y avait eu une petite injustice autour de Michel", assurait-elle auprès de nos confrères. Dans le même entretien, elle avait également statué avec force à propos de celui qu'elle avait épousé en 2014 : "Bien sûr que je suis horriblement triste, mais je ne suis pas abattue. Car il a réussi sa vie et sa mort. D'ailleurs, il n'est pas mort, il est là. Sa musique est là."

En plus du festival, Macha Méril aimerait que la maison de Michel Legrand à Montargis soit transformée en fondation qui accueillerait des artistes, des concerts et des projections.