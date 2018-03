Ophélie Meunier et Mathieu Vergne : Images de leur mariage au bassin d'Arcachon

Ophélie Meunier et Mathieu Vergne sont sur un petit nuage. Après s'être dit "oui" le 10 février 2018 à la mairie du 17e arrondissement de Paris, les jeunes mariés ont de nouveau célébré leur union vendredi 23 mars 2018 en compagnie de leurs proches.

Parmi leurs invités, l'animatrice de Zone Interdite (M6) et le directeur des programmes de flux chez TF1 ont pu compter Laury Thilleman et son amoureux Juan Arbelaez. En story sur Instagram, notre Miss France 2011 a partagé quelques photos et vidéos de ce moment festif.

C'est sur le bassin d'Arcachon, dans un lieu fermé donnant sur un sublime jardin avec vue imprenable sur la côte, qu'Ophélie Meunier et Mathieu Vergne ont célébré leur union. Dans l'une des vidéos publiées par Laury Thilleman, les jeunes époux font leur entrée dans la salle, bougies étincelles à la main et en se dandinant jusque devant leurs convives.

Ophélie Meunier, vêtue d'une sublime robe blanche, a dégagé son visage et opté pour une demi-queue côté coiffure. Quant à Mathieu Vergne, c'est en costume noir élégant qu'il s'est présenté à la fête. Après cette belle entrée, le couple s'est déhanché au son du tube I follow rivers de Lykke Li au beau milieu de la foule venue spécialement pour eux.

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !