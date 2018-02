Ophélie Meunier et Mathieu Vergne mariés : Des photos de leur union dévoilées

"Après cette première étape à la mairie du 17e, le mariage sera célébré au printemps au Pilat", peut-on lire sur Paris Match.

"Il avait choisi une très bonne table : L'Écrin, au Crillon. Nous adorons la gastronomie... Il ne m'a pas offert la bague ce soir-là, car elle est encore en cours de réalisation. Elle est extrêmement belle, un enchevêtrement d'alliances en diamant créé par Valérie Messika. L'ensemble est très fin, car mes doigts le sont", avait confié celle qui était aux commandes du Tube (Canal +) à nos confrères. Elle avait ensuite dévoilé le 13 janvier dernier des photos sur lesquelles on la voyait faire la fête avec des amies, au Fouquet's.

Le couple s'est rencontré quand Ophélie Meunier travaillait à Canal+, dans le cadre d'un reportage réalisé sur Danse avec les stars, programme dont s'occupe Mathieu Vergne. Ils se sont ensuite revus plusieurs fois, via des amis. Ce n'est qu'un an et demi plus tard, en 2015, qu'ils se sont réellement rapprochés.