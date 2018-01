Ophélie Meunier fiancée : En route pour le mariage avec Mathieu Vergne !

En novembre dernier, Ophélie Meunier et son son amoureux, Mathieu Vergne ont officialisé leur belle histoire d'amour lors de la soirée GQ célébrant les Hommes de l'année. On apprend à présent, que la nouvelle star de M6 est sur le point de vivre une nouvelle étape dans cette histoire d'amour : le mariage. Nos confrères de Paris Match en disent plus.

La présentatrice de Zone interdite et le directeur des programmes de flux à TF1 vont se dire oui au printemps prochain, précise le site. Heureuse, celle que l'on a pu voir dans Le Tube de Canal+ a révélé la manière dont la demande en mariage a été faite et à quoi ressemble sa bague de fiançailles : "Il avait choisi une très bonne table : L'Écrin, au Crillon. Nous adorons la gastronomie... Il ne m'a pas offert la bague ce soir-là, car elle est encore en cours de réalisation. Elle est extrêmement belle, un enchevêtrement d'alliances en diamant créé par Valérie Messika. L'ensemble est très fin, car mes doigts le sont. "

Le couple s'est rencontré quand la sublime jeune femme de 30 ans travaillait encore à Canal+, lors d'un reportage réalisé sur Danse avec les stars, programme dont s'occupe Mathieu Vergne. Ils se sont ensuite revus plusieurs fois, via des amis mais ce n'est qu'un an et demi plus tard, en 2015, qu'ils se sont réellement rapprochés.

Les amoureux sont très discrets sur leur vie privée. Les premières rumeurs sur leur couple avaient fait surface en octobre dernier, lors d'une escapade à Venise.

Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans Paris Match dans tous les kiosques le jeudi 4 janvier 2018.