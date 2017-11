Ophélie Meunier et Mathieu Vergne officialisent, Nikos Aliagas amoureux

Jeudi 15 novembre 2017, plusieurs personnalités se sont retrouvées au Trianon, à Paris, à l'occasion de la 8e édition de la soirée GQ célébrant les Hommes de l'année. Parmi les star ayant fait crépiter les flashs des photographes, Ophélie Meunier a fait sensation... au bras de son amoureux, Mathieu Vergne. Une première sortie officielle pour le couple.

L'animatrice de Zone interdite (M6) et le directeur des jeux variétés et divertissements chez TF1 se font en effet discrets à propos leur couple. Après une virée à Venise en amoureux, voilà qu'ils officialisent pendant la soirée annuelle de GQ. Ophélie Meunier, divine, prend en effet la pose au côté de son compagnon, tout sourire.

Nikos Aliagas, homme de l'année bien accompagné

Et ils ne sont pas les seuls à s'être affichés en duo durant l'événement. Caroline Ithurbide et son compagnon Boris Ehrgott étaient également invités. En manteau léopard, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) s'est dévoilée complice avec son chéri, père de ses deux enfants, Gaspard Ruben (9 ans) et Ambre Lilah (6 ans).

Le journaliste et animateur Ariel Wizman était lui aussi présent avec sa moitié, Osnath Assaya, tout comme l'athlète français Kevin Mayer, élu sportif de l'année par GQ, accompagné de son amoureuse Delphine Jariel. Thomas Hollande et Émilie Tran Nguyen ont eux aussi fait sensation.

Enfin, Nikos Aliagas, sacré homme de l'année 2017 par le magazine, était la star de la soirée. Mais lui non plus n'est pas venu seul. En effet, l'animateur de The Voice (TF1) a pris la pose avec Tina Grigoriou, qui partage sa vie depuis plus de cinq ans.