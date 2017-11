Nikos Aliagas élu homme de l'année par le magazine GQ !

Tout sourit à Nikos Aliagas. À 48 ans, il est commandes de plusieurs émissions prestigieuses à l'instar de The Voice et The Voice Kids (TF1), et vient de fêter les 10 ans de 50mn Inside (TF1). En plus de l'antenne, il se consacre à la photographie, sa passion. Une belle carrière qui lui vaut d'être élu homme de l'année par le magazine GQ et lui permet de rejoindre ceux qui ont marqué ces douze derniers mois par "leurs exploits, leur élégance ou leur charisme".

Dans les pages du magazine, Nikos Aliagas est suivi une matinée durant. Bien loin des strass est paillettes, l'animateur se veut simple et accueille les équipes de GQ "en slip dans un bureau minuscule". "Les gens s'imaginent qu'on est logés dans des suites avec des top models et de la cocaïne, lance-t-il. Mais en vrai, je partage ce placard avec Nicolas Canteloup, et je me change tout seul comme un grand." Voilà qui est dit !

Celui qui est considéré par le magazine comme "l'un des rares animateurs du PAF à être capable de tenir seul une émission en prime time" succède ainsi à Patrick Cohen, élu en 2016 homme de l'année par GQ. Et il n'est pas le seul à avoir été sacré par le magazine. Benjamin Biolay est élu chanteur de l'année, Mathieu Kassovitz, acteur de l'année et l'athlète Kevin Mayer est honoré pour ses performances sportives.

Un classement à retrouver en intégralité dans le magazine GQ, actuellement en kiosques.