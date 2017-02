Oscars 2017 : Sharon Stone et Ciara enceinte, radieuses chez Elton John

Les 89e Oscars, point d'orgue de la saison des awards 2016-2017, ont eu lieu dimanche soir à Los Angeles ! La cérémonie de récompenses a tenu Hollywood en haleine. Sharon Stone et Ciara, enceinte, l'ont regardée en compagnie de leur hôte, Sir Elton John...

Plutôt que de fouler le prestigieux tapis rouge du Dolby Theater, antre de la 89e édition des Academy Awards, de nombreuses personnalités se sont contentées des soirées organisées en marge des Oscars. Celle de l'Elton John AIDS Foundation s'est déroulée au West Hollywood Park. Sharon Stone s'y est rendue, habillée d'une robe noire et accompagnée de son ami designer d'intérieur, Douglas Truesdale.

Ciara aussi était accompagnée, mais de son mari ! La chanteuse de 31 ans enceinte et Russell Wilson ont répondu favorablement à l'invitation de la fondation d'Elton John. Toute de blanc vêtue avec une veste et une robe August Getty Atelier, Ciara a illuminé le West Hollywood Park. Le top model Adriana Lima, les actrices Michelle Dockery, Paz Vega, Tracee Ellis Ross et Vanessa Hudgens, angélique en robe Kristian Advenik, ont également participé à l'événement.

Andie Macdowell, Alessandra Ambrosio, Freida Pinto, Heidi Klum, Jasmine Tookes, Katharine McPhee, Laverne Cox, Lea Michele, Ruby Rose, Shanika Shaik, Toni Collette et Toni Garrn figuraient sur la liste des invités de la soirée Oscars de l'Elton John AIDS Foundation. L'événement a été le théâtre d'un défilé de bombes.

Les couples formés par Elton John et David Furnish, Big Sean et Jhené Aiko, Gordon et Tana Ramsay, Matthew Morrison et sa femme Renee Puente, Melina Kanakaredes et son mari Peter Constantinides, et enfin Smokey Robinson et sa femme Frances Glandney complétaient la liste de convives.