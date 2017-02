Oscars 2017 : La cérémonie en live, Justin Timberlake met le feu avec sa Jessica

La 89e cérémonie des Oscars démarre depuis le Dolby Theater de Los Angeles ce 26 février. Une soirée présentée par l'animateur Jimmy Kimmel. L'an dernier, c'est The Revenant qui est ressorti grand gagnant de cette fête hollywoodienne du septième art. Cette fois, c'est la comédie musicale La La Land qui brille avec pas moins de 14 nominations, un record ! Non loin d'elle, Premier Contact et Manchester by the Sea font également sensation. Bien évidemment, on saluera la citation du film d'animation français Ma vie de courgette dans la catégorie animation et celle d'Isabelle Huppert en tant que meilleure actrice grâce à sa performance dans le thriller de Paul Verhoeven, Elle ! La comédienne française a déjà décroché un Golden Globe et un César, elle peut donc se préparer à décrocher une statuette.

La grand-messe du cinéma hollywoodien est diffusée sur Canal+ et est commentée par les habitués Laurent Weil et Didier Allouche, mais cette année, les deux journalistes ont un nouvel acolyte : Jérôme Commandeur. Après avoir brillamment présenté les César vendredi 24 février, l'humoriste, acteur et réalisateur est venu en renfort à Los Angeles.

Comment mettre l'ambiance dès le début de la soirée : demander à Justin Timberlake d'interpréter la chanson Can't Stop The Feeling (nommée comme meilleure chanson pour Trolls) dès les coulisses et faire une choré endiablée ! On peut lire les sourires sur les visages des stars dans le public, notamment sur celui de Jessica Biel, sa femme ! Qu'il passera enlacer d'ailleurs, so romantic !

Le célèbre animateur Jimmy Kimmel arrive ensuite sur scène pour son discours d'ouverture : "Il faut unir le peuple. Ecoutez, je n'en suis pas capable, il n'y a qu'un seul Braveheart dans la salle", dit-il en visant Mel Gibson. Au tour de Matt Damon : "On se connaît depuis tellement longtemps qu'à l'époque c'était moi le plus gros des deux. Il aurait pu jouer à Manchester by the Sea, il l'a donné à son ami Casey." Pas mal sa pique : "Les noirs ont sauvé la NASA [dans les Figures de l'ombres] et les blancs le jazz [dans La La Land]" Caméra sur Damien Chazelle, réalisateur de La La Land : "Un film qui a 14 nominations, soit pour chaque année de son réalisateur [il a 32 ans en réalité mais c'est vrai qu'il fait jeune]" Oh la la il s'adresse à Isabelle Huppert : "Au nom de tous, je voudrais dire qu'on n'a pas vu Elle, mais on vous a adoré. Et merci à la police des frontières de vous avoir laissé entrer." Le nommé Andrew Garfield a perdu "tant de poids qu'on ne le voit même plus". Au tour de Meryl Streep qui a 20 nominations : "Ce soir on l'a nommé mais elle ne joue même pas dans un film, c'est juste par habitude." Jimmy Kimmel tacle Trump en la qualifiant d'actrice surestimée et Karl Lagerfeld en faisant une remarque sur sa robe.

La valse des prix a commencé

Alicia Vikander, ravissante à souhait, vient remettre l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à Mahershala Ali (Moonlight). "L'essentiel ce n'est pas toi, c'est le personnage, m'ont dit mes professeurs." Il finira par une déclaration d'amour à sa femme qui vient de donner naissance à leur premier enfant.

Jason Bateman et Kate McKinnon, acteurs de la comédie délirante Joyeux Bordel, dévoilent l'Oscar des meilleurs maquillage et coiffure ("l'art de cacher la misère" dira Kate) : Suicide Squad. "Je suis italien, et alors cet Oscar, c'est pour tous les immigrés du monde." Les deux remettants poursuivent avec l'Oscar des meilleurs costumes pour Les Animaux Fantastiques.

Janelle Monae, Taraji P. Henson et Octavia Spencer, les actrices des Figures de l'ombre viennent présenter leur film. "Ce fut un honneur pour nous d'incarner des femmes brillantes qui ont mis leur talent au service de la conquête de l'espace." Elles font ensuite venir Katherine Johnson, la physicienne, mathématicienne et ingénieure spatial américaine de 98 ans qui est l'une de celles qui ont inspiré le film. Le trio de comédiennes enchaînent sur l'Oscar du meilleur documentaire pour O.J. : Made in America. Le lauréat a des mots pour toutes les victimes de la violence policière et de la violence raciale.