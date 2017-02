Meryl Streep attaquée par Karl Lagerfeld : L'actrice s'énerve et dénonce...

Attaquée par Karl Lagerfeld, Meryl Streep se défend. Le célèbre couturier de la maison Chanel a récemment reproché à l'icône hollywoodienne d'avoir refusé de porter une de ses créations lors de la cérémonie des Oscars, sous prétexte qu'elle n'était pas rémunérée pour. Des accusations complètement infondées si l'on en croit l'actrice, qui assistait ce week-end à la 10e soirée pré-Oscar annuelle en l'honneur des femmes au cinéma.

"Karl Lagerfeld, un célèbre couturier m'a diffamée, ainsi que mon styliste et l'illustre créateur que j'ai finalement choisi, dans un important magazine de mode. Le magazine en question a choisi de publier cette diffamation, sans même la vérifier. L'histoire a été reprise partout et continue de faire de l'ombre à ma prochaine apparition aux Oscars, où je suis nominée pour la 20e fois. Un record qui finit eclipsé du public et des médias. Je ne prends pas cela à la légère, et la réponse basique de Mr. Lagerfeld qui a dit regretter cette controverse n'est en aucun cas une excuse. Il a menti, ils ont imprimé son mensonge et j'attends toujours", a-t-elle fait savoir par le biais d'un communiqué de presse de son porte-parole, transmis au magazine People.

Le papa de Choupette s'était exprimé dans les colonnes du magazine Women's Wear Daily, avant que la maison Chanel publie un communiqué de presse pour rétablir la vérité et soutenir la star du film Sur La Route de Madison.

"Chanel a commencé à travailler avec le styliste de Mme Streep tout en sachant qu'elle envisageait d'autres options quant au choix du créateur qu'elle porterait. Quand nous avons été informé qu'elle opterait finalement pour une robe d'une autre maison de couture, il n'a pas été fait mention d'une raison particulière. La maison Chanel tient à exprimer son profond respect à Mme Streep", avait alors répondu la célèbre maison de couture française.

Karl Lagerfeld de son côté n'a pas réagi ni présenté ses excuses à l'actrice de 67 ans, nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice face à Natalie Portman et Emma Stone, entre autres.

Coline Chavaroche