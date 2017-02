Karl Lagerfeld dézingue Meryl Streep en balançant une anecdote qui fait tâche...

Adorée dans l'industrie du cinéma, Meryl Streep n'aurait pourtant pas que des amis dans le petit monde des célébrités. Après Donald Trump, qui l'a qualifiée d'actrice "surestimée", c'est au tour de Karl Lagerfeld de balancer sur elle. Et contrairement au président américain, le célèbre styliste et businessman a vraiment quelque chose à reprocher à l'actrice la plus nommée de l'histoire des Oscars.

La créateur a épinglé la comédienne pour son attitude de diva, l'accusant d'avoir voulu être payée pour porter une robe pourtant faite sur mesure pour elle. WWD révèle ainsi que Meryl a refusé de porter une robe haute couture Chanel parce que la maison de luxe avait refusé de la payer pour la porter à l'occasion des prochains Oscars – où Meryl Streep est nommée pour la 20e fois de sa carrière !

Karl Lagerfeld raconte ainsi : "J'ai fait une esquisse et nous avons commencé à faire la robe. Quelques jours plus tard, on a reçu un appel téléphonique de la part de l'équipe de Streep. 'Ne continuez pas la robe. Nous avons trouvé quelqu'un qui va nous payer.'" Le couturier allemand s'est dit très déçu, évoquant "une actrice géniale mais bon marché". "Après lui avoir offert une robe qui vaut 100 000 euros, on a appris plus tard qu'on devait la payer [pour qu'elle la porte]. Nous leur donnons des robes, nous les faisons, mais ne payons pas", a clairement expliqué Lagerfeld à WWD. Pour autant, bien qu'amer, l'iconique designer de 83 ans n'a pas demandé à l'actrice de lui renvoyer la robe. "Elle devrait la garder à cause de la taille. C'est de la haute couture. Elle est parfaite pour elle", a-t-il.

Contacté par The Hollywood Reporter, un représentant presse a réfuté, assurant que c'était contre l'éthique de la comédienne de se faire payer pour porter une robe sur un tapis rouge. Reste à voir si la grande Meryl Streep portera bel et bien cette robe Chanel dimanche lors des Oscars.