Oscars 2018: "La Forme de l'eau" sacré meilleur film, Del Toro dans l'histoire !

Favori à la statuette suprême, La Forme de l'eau a remporté son 4e Oscar de la soirée. Guillermo Del Toro, qui avait déjà glané le prix du meilleur réalisateur, est apparu comblé.

"Extrêmement fier", le cinéaste a dédié le prix aux jeunes réalisateurs, se souvenant de lui, "un petit garçon amoureux du cinéma quand j'ai grandi au Mexique". "Je pensais que gagner un Oscar allait bien au-delà du réel", a avoué le metteur en scène de 53 ans, qui rejoint ses compatriotes Alfonso Cuaron et Alejandro Gonzalez Inarritu parmi les réalisateurs mexicains primés aux Oscars.

Étaient nommés dans cette catégorie :

Lady Bird

Pentagon Papers

Duknerque

Les Heures sombres

Call Me by Your Name

Phantom Thread

3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance

Get out