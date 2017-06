Oscars : Qui sont ces nouveaux Français qui vont pouvoir voter...

Comme chaque année, l'Académie des Oscars dévoile une très longue liste des personnalités et professionnels du cinéma qui rejoignent ses rangs. Récompensés, nommés ou tout simplement marquants aux yeux de l'Académie, ils et elles pourront notamment voter en vue de la cérémonie – dont l'édition 2018 se déroulera le 4 mars.

Cette nouvelle liste – dans laquelle pas moins de 57 pays sont représentés – est composée de 774 nouveaux membres, dont 39% de femmes (l'Académie se targue d'avoir vu son nombre augmenter de 359%) et 30% de "gens de couleur" (soit des personnes "non blanches"). 25 petits nouveaux, oscarisés l'an dernier, font leur entrée, tout comme trois couples mariés dans la vie de tous les jours – dont Anna Faris et Chris Pratt. Le plus jeune membre a 19 ans et le plus âgé 95.

Mais surtout, et c'est valorisant pour le cinéma français, plusieurs de nos compatriotes ont été acceptés par l'Académie. Ainsi, Omar Sy – qu'Hollywood a pu voir dans Jurassic World ou X-Men : Days of Future Past – est cité, tout comme Charlotte Gainsbourg que l'on s'étonne de ne voir arriver que maintenant. Golshifteh Farahani, qui a charmé la critique dans le dernier Jim Jarmusch (Paterson), figure également sur cette liste où l'on peut aussi croiser Monica Bellucci, Fan Bingbing, Gal Gadot ou encore Dwayne Johnson, Chris Evans et Kristen Stewart. Emmanuelle Bercot est quant à elle citée chez les réalisateurs/trices, Céline Sciamma chez les scénaristes. Crystel Fournier (directrice de la photographie des films de Céline Sciamma) est aussi de la partie, tout comme Céline Kélépikis (monteuse de La Tortue rouge), Laurent Perez del Mar (compositeur de La Tortue rouge) ou encore Sélim Azzazi (nommé l'an dernier pour le court métrage Ennemis intérieurs).