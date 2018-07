Overdose de Demi Lovato : Sa soeur Madison De La Garza à son chevet

Restée proche de l'interprète de Tell Me You Love Me malgré leurs emplois du temps respectifs bien remplis, la jeune actrice s'est déjà confiée sur leur relation : "Je pense que lorsque les gens disent qu'ils aimeraient que Demi Lovato soit leur soeur, ils ne réalisent pas combien c'est dur d'être lié à quelqu'un qui est constamment en tournée. Mais elle est douée pour trouver du temps pour moi", avait-elle déclaré au magazine Seventeen en 2015. C'est aujourd'hui à Madison De La Garza de prendre du temps pour soutenir sa grande soeur maintenant qu'elle a frôlé la mort.