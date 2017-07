Paga (Les Marseillais) s'est fait refaire le nez : "J'ai eu trois opérations..."

Paga des Marseillais de W9 vient de l'avouer... Il a déjà eu recours à la chirurgie esthétique !

Interrogé par Sam Zirah, le petit ami d'Adixia a révélé avoir fait refaire son nez à de multiples reprises par le passé. "J'ai été opéré par un chirurgien qui est extraordinaire, qui est sur Marseille. Je me suis fait opérer deux fois avant Les Marseillais et une fois après la saison à Rio [en 2014, NDLR]."

Toutefois, le jeune homme de 29 ans l'assure, ce n'est pas du tout pour des raisons esthétiques qu'il est passé sur le billard. "J'ai fait 20 ans de judo. C'était ma vie, le judo. Quand tu fais du judo, à haut niveau, il t'arrive des fois de te blesser. Je me suis blessé à la clavicule ou au nez. J'ai eu trois opérations du nez. Je me le suis cassé deux fois, et la troisième fois, j'avais toujours les sinus, je n'arrivais pas à respirer, mon nez était complètement de travers", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre, pour enfoncer le clou vis-à-vis de ceux qui le critiquaient sur les réseaux sociaux : "Plus ou moins, je n'ai pas touché mon nez, j'ai juste enlevé l'épaisseur que j'avais, comme un boxeur pour reprendre mon nez naturel, celui que j'avais à 12-13 ans lorsqu'il n'était pas cassé."

Voilà qui est dit !