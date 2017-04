EXCLU - Adixia et Paga : Insultes, chirurgie, dépression... Leurs confidences !

De passage à Paris lundi 3 avril, Paga et Adixia des Marseillais South America (W9) ont répondu aux questions de Purepeople. Aussi a-t-on appris que cela faisait six mois que leur relation battait de l'aile et que le DJ n'a rien fait pour sauver son couple avant de s'envoler pour l'Argentine.

Il n'y a donc pas réfléchi à deux fois avant de la tromper avec Manon lors du tournage. S'il assure que Julien, Jessica, Stéphanie et Kévin ne l'ont pas incité à fauter, Adixia a admis l'avoir eu en travers de la gorge : "J'étais un peu frustrée parce qu'ils sont censés être mes amis. Je me suis demandé si j'étais leur copine ou s'ils étaient amis avec moi parce que j'étais avec Paga. Mais après on a parlé et ça va mieux." Elle a également été indulgente avec Paga. "A l'heure actuelle, je ne lui ai toujours pas pardonné à 100%. A chaque fois qu'on se dispute, ça revient sur la table", a néanmoins admis la jolie Belge.

Pour rappel, Paga reprochait à Adixia d'avoir beaucoup changé au cours de ces derniers mois. Mais la jeune femme ne s'était rendu compte de rien, jusqu'à la diffusion des épisodes où elle arrive à la villa : "Je me disais déjà que j'avais un peu changé. Déjà physiquement avec mes chirurgies esthétiques, et intérieurement. Quand je me suis regardée à la télé, j'ai vraiment vu celle que j'étais et ça m'a frustrée. Je me suis trouvée méchante." Un avis partagé par de nombreux internautes, qui ne se sont pas gênés... pour l'insulter, comme elle nous l'a expliqué.

Le couple est ensuite revenu sur l'infidélité d'Adixia au début de leur relation ou encore sur la dépression à laquelle ils ont chacun dû faire face.

