Adixia (Les Marseillais) infidèle : Les confidences chocs de Paga !

Dès son arrivée dans Les Marseillais South America (W9), Paga s'est rapproché de Manon et a rapidement succombé à son charme. Pour justifier son coup de coeur pour la jolie brune, le DJ a expliqué que son couple avec Adixia battait de l'aile car elle avait beaucoup changé. Ce que l'on ignorait en revanche, c'est que la jolie Belge aurait également fauté il y a quelques mois. Explications !

Au cours de l'épisode diffusé mercredi 22 mars 2017, Julien Tanti a proposé à ses camarades de jouer à "action ou vérité". Aussi, après que le petit ami de Manon Marsault a embrassé ses exs Montaine et Jessica, Paga a admis qu'Adixia l'avait trompé au bout de cinq mois de relation. "Si elle ne me prouve pas les choses et qu'elle ne change pas, je ne me remettrais pas avec elle. Je n'attends pas qu'Adixia vienne et me pardonne. Je lui reproche énormément de choses. Tu sais qu'elle m'a trompé au bout de cinq mois ? Vous n'êtes pas au courant. Elle peut me dire que je l'ai trompé, mais je lui répondrai qu'elle a fait la même chose. Elle me l'a dit il n'y a pas longtemps."

Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe à la villa. Julien, notamment n'en est pas revenu et n'a pas compris pourquoi Paga était resté avec Adixia.