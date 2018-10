Pamela Anderson crie son amour pour Adil Rami tout en français...

Pamela Anderson est une femme heureuse et comblée en amour ! Ce dimanche 21 octobre 2018, la star américaine de 51 ans, révélée dans la série Alerte à Malibu (qui fut diffusée sur TF1), a déclaré sa flamme à l'homme qui partage sa vie, le footballeur et champion du Monde Adil Rami. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle lui a adressé un message à la fois simple et romantique dans la langue de Molière. Et c'est une première !

Pamela Anderson s'est emparée de son compte Instagram pour publier une magnifique photo de son couple. En noir et blanc, l'image montre la participante de Danse avec les stars 9 en train d'enlacer Adil Rami, grand sourire aux lèvres, au restaurant. En légende, on pouvait ensuite lire : "Je t'aime" suivi d'un émoji en forme de coeur. Si ce n'est pas adorable ça ! Les internautes ont été nombreux à liker et à commenter la publication.

Cette déclaration d'amour survient après le beau geste d'Adil Rami lors du quatrième prime de Danse avec les stars 9. Le 20 octobre 2018, le sportif de 32 ans a envoyé un adorable message de soutien à Pamela Anderson, qui a été diffusé en direct dans l'émission et qui est disponible sur le replay de la chaîne. Blessée au mollet, la star internationale a été privée de danse et a eu droit à un forfait médical. Heureusement que son chéri était (presque) là pour lui remonter le moral.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Pamela Anderson déclare son amour pour Adil Rami. Le 28 septembre dernier, soit la veille du coup d'envoi de DALS 9, l'actrice dressait le portrait de son amoureux en publiant une photo de lui. "Complexe, mystérieux, bel homme. Mon amour, ma force, ma faiblesse. Merci [en français dans le texte, NDLR] pour TOUT ce que tu fais, même ce qui blesse. Tu m'apprends, m'aimes imparfaitement, tu me fais grandir, tu me pousses dans des endroits où je ne suis jamais allée. L'âme des artistes. Je brûle de désir pour toi. Merci d'essayer de me rendre meilleure chaque jour, de m'avoir trouvée et de te battre pour nous", avait-elle écrit.