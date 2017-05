Pamela Anderson, Estelle Lefébure... Divines sous le signe de l'harmonie

Temps fort de la nuit cannoise durant le Festival, la soirée The Harmonist au Club by Albane le 22 mai a harmonieusement conjugué luxe et détente ! Les stars venues pour la 70e édition ont répondu à l'invitation de l'organisatrice Albane Cléret pour la marque The Harmonist, spécialiste des senteurs. L'icône du septième art Catherine Deneuve a croisé la sirène des années 1990 toujours aussi sensuelle, Pamela Anderson, au cours de ce gala qui mêlait des effluves précieuses au show enflammé du chanteur Seal.

Les invités ont donc apprécié les elixirs The Harmonist sur la terrasse renommée du Club by Albane situé sur le rooftop de l'hôtel JW Marriott, en marge de la présentation des longs et courts métrages du Festival de Cannes. Juliette Binoche, divine comme elle l'est sur le red carpet, faisait partie des personnalités présentes à l'événement, tout comme la Britannique et francophile Kristin Scott-Thomas. Le président de l'Académie des arts et techniques du cinéma Alain Terzian, sa femme Brune de Margerie et l'homme d'affaires Dominique Desseigne, le top model Estelle Lefébure, les comédiennes Aure Atika, Hande Kodja et Marie Gillain, ainsi que l'animatrice Laurie Cholewa et Bruno Sanches ont profité de cette soirée sous le signe de l'harmonie. Les réalisateurs Christopher Thompson et Olivier Marchal, l'agent de stars Elisabeth Tanner n'ont pas raté le rendez-vous non plus.

Une liste de convives dont font partie la diplomate Lola Karimova-Tillyaeva et son mari Timur Tillyaev, Hofit Golan, Samy Naceri et sa compagne Marie de Fleurieu, Igor Bogdanoff et sa compagne Julie Jardon, Albana Osmani, Francesca Dutton, Camilla Kerslake, Betty Bachz, le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, Lina Stevens, la princesse Maria Pia Ruspoli et sa fille la princesse Giacinta Ruspoli, Richard Soloway et sa femme Donna Soloway, Albana Osmani, Monika Bacardi ou encore Massimo Gargia.