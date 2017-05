Cannes 2017 : Béart, Binoche, Deneuve... Sublime réunion pour André Téchiné

Le Festival de Cannes 2017 avait vu grand pour la principale montée des marches du lundi 22 mai. Outre celle de Mise à mort du cerf sacré avec une Nicole Kidman solaire, les flashs ont surtout crépité pour le superbe parterre de stars réunies pour André Techiné. Le cinéaste français, qui présente ce même jour son dernier long métrage Nos Années Folles, était entouré de ses acteurs, Céline Sallette, Pierre Deladonchamps et Grégoire Leprince-Ringuet.

Le réalisateur a ensuite laissé le jeune trio pour redescendre en bas des marches et rejoindre les acteurs et actrices qu'il a dirigés par le passé. Et la distribution est tout bonnement bluffante : son actrice fétiche Catherine Deneuve (Le Lieu du crime, Hôtel des Amériques, Les Voleurs ou encore Ma saison préférée), Juliette Binoche (qu'il avait lancée en 1985 dans Rendez-vous), Emmanuelle Béart (J'embrasse pas, Les égarés, Les Témoins), Lambert Wilson (Rendez-vous), Elodie Bouchez (Les Roseaux sauvages), Sandrine Kiberlain (Quand on a 17 ans) et bien sûr l'incontournable Isabelle Huppert (vue à la fin des années 1970 dans Les Soeurs Brontë)... Ils étaient là pour le grand cinéaste de 74 ans.

Manquaient encore à l'appel des icônes du 7e art telles que Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Isabelle Adjani ou encore Daniel Auteuil, mais André Techiné est apparu très ému de retrouver ses comédiens, ceux qu'il a dirigés avec une patte si surprenante, s'attirant des prix tels que celui de la mise en scène pour Rendez-vous en 1985 et pas moins de trois César personnels pour Les Roseaux sauvages dix ans plus tard.