Pamela Anderson : Marraine chic en blanc à Ramatuelle pour une soirée vegan

Le chef Christophe Leroy, organisateur de la désormais célèbre Soirée Blanche, s'est associé à Pamela Anderson pour la 22e édition de cet événement, qui s'est tenu le 10 juillet à La Table du Marché by Pamela, à Ramatuelle.

Lundi 10 juillet, les people étaient conviés à venir découvrir la carte de ce restaurant 100% vegan lancé par la star américaine, aux portes des Moulins de Ramatuelle. La soirée, dont Pamela Anderson était la marraine, se tenait dans un décor féerique que les amoureux de la Côte d'Azur pourront d'ailleurs découvrir pendant cinquante jours. Parmi les personnalités repérées, on a pu voir Florent Ré (La Villa des coeurs brisés 3), Vivian (Secret Story 8 et Les Anges de la télé-réalité 7), Orlando, Ivana Trump et un ami, Joan Collins et son mari Percy Gibson ou encore le prince Edouard de Ligne de la Trémoïlle et sa femme la princesse Isabella Orsini, Massimo Gargia, le roi des forains Marcel Campion...

Lors de cette soirée, pour laquelle tout le monde avait joué le jeu du dress code en blanc, les convives ont été divertis par un groupe de musiciens ainsi que des danseuses très dénudées... Les futurs clients du restaurant pourront déguster du tartare de tomate aux baies de goji, de la pissaladière, des petits farcis de légumes, des beignets de fleur de courgette ainsi que du risotto vénéré aux asperges, du tian d'aubergine et tomates confites... Toutefois, les menus changeront régulièrement.

Thomas Montet