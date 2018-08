Paris Hilton bouleverse ses plans : "Elle devait se marier en novembre..."

Le grand mariage de princesse de Paris Hilton ne sera pas pour tout de suite. Fiancée depuis le mois de janvier dernier à l'acteur Chris Zylka, une étape qui scellait quelques mois d'amour seulement, l'héritière de 37 ans (qui s'éclate comme une folle à Ibiza !) a récemment pris la décision de décaler la date de leurs noces.

Selon les informations rapportées le 14 août 2018 par la Page Six, Paris Hilton a effectivement repoussé la grande fiesta de six mois. "Ils devaient se marier en novembre mais ils ont repoussé la date au mois de mai. Elle voulait avoir plus de temps pour planifier les choses", a confié un indiscret. Le mariage, qui promet évidemment d'être l'un des plus fastueux du showbiz, sera célébré à Los Angeles.

Connu du grand public pour son rôle dans la série The Leftovers, Chris Zylka avait demandé la main de sa tendre et chère lors d'un séjour au ski à Aspen (Colorado). Le comédien de 33 ans avait ravi sa chérie en lui glissant au doigt un impressionnant diamant de 20 carats estimé à 2 millions de dollars.