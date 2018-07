Paris Jackson harcelée et menacée : un juge ordonne sa protection

Paris Jackson est désormais sous haute protection. Le site américain TMZ a révélé ce 3 juillet 2018, que la fille du roi de la pop avait demandé une ordonnance de protection à un juge. La jeune femme de 20 ans a affirmé être harcelée et sa demande a été acceptée.

Selon les documents, la soeur de Prince et Blanket a témoigné d'un récent incident survenu en juin dernier, alors qu'elle était dans un studio d'enregistrement. Un certain Nicholas Lewis Stevens serait apparu et aurait échangé quelques mots avec la fille de Michael Jackson. L'homme de 23 ans lui aurait expliqué être venu à plusieurs reprises pour elle, allant même jusqu'à attendre quinze heures pour l'apercevoir.