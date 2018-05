Paris Jackson : Sans maquillage et avec ses yeux vairons, elle n'est pas la même

Quelques mois après son dernier séjour remarqué dans la capitale française, Paris Jackson est de retour. Jeudi 24 mai 2018, la fille du regretté roi de la pop a ainsi été photographiée lors de son arrivée dans à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Escortée d'un ami, l'actrice et mannequin de 20 ans aurait presque pu passer incognito tellement elle semblait différente.

Bien entendu, lorsqu'on s'appelle Paris Jackson et qu'on a un visage connu de tous, difficile de passer inaperçue. Mais la soeur de Prince (21 ans) et Blanket (16 ans) avait quelque chose de changé au niveau des yeux. D'ordinaire si perçants tant ils sont bleus, ils n'étaient effectivement plus les mêmes, du moins l'un d'eux. Dans les couloirs du terminal, Paris arborait un oeil droit marron foncé, un faux vairon qui laisserait éventuellement penser à l'usage d'une lentille. Un vrai mystère.

Au naturel et sans maquillage, la jolie blonde portait une tenue décontractée et chaude. À sa sortie, elle est ensuite montée à bord d'un van avant de tirer quelques instants plus tard la langue au paparazzo qui la suivait.

Paris Jackson a ses habitudes dans la ville dont elle porte le nom. Outre son parrain Macaulay Culkin qui vit la moitié de l'année en France, la jeune femme peut également y retrouver son cousin Austin Brown (le fils de Rebbie Jackson), talentueux musicien et chanteur de 32 ans qui a été vu régulièrement dans la capitale. Il n'y a plus qu'à surveiller les réseaux sociaux pour découvrir quelles seront ses prochaines balades parisiennes.