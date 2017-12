Paris Jackson : Touriste lambda généreuse et ouverte dans les rues parisiennes

Loin du show-biz et de l'effervescence hollywoodienne, Paris Jackson continue de savourer ses vacances en France, libre de toute contrainte. Après une courte escale ukulélé à la main à Rennes, où elle a retrouvé l'une de ses connaissances pour un projet artistique, l'unique fille du regretté roi de la pop a ensuite posé ses valises dans la capitale, où elle a été aperçue plusieurs fois par les photographes.

Naturelle et décontractée, sac à dos sur les épaules et parée de ses bottes les plus chaudes, la jeune femme de 19 ans a été repérée fin novembre dans les rues parisiennes lors de diverses promenades. Seule ou accompagnée d'une amie, la soeur de Prince (20 ans) et Blanket (15 ans) s'est laissé porter par l'envie du moment.

Deux être chers à son coeur vivent à Paris

Sur le pont Alexandre-III, dans les environs du Louvre mais surtout dans le quartier du 8e arrondissement, Paris Jackson s'est montrée à l'écoute et toujours disponible des autres. Plusieurs personnes l'ont ainsi abordée, dont une jeune fan qui n'a pas hésité à lui demander un autographe.

À Paris, l'actrice montante et égérie Chanel est en tout cas très bien entourée. C'est effectivement ici que vivent deux proches : il y a tout d'abord l'acteur Macaulay Culkin (37 ans), son parrain et ami avec lequel elle a déjà passé un peu de temps, mais aussi son cousin Austin Brown, musicien de 31 ans et fils de sa tante Rebbie Jackson, chez qui elle loge.

Le 5 décembre, Paris Jackson jouait encore les touristes comblées, à deux pas de la cathédrale de Notre-Dame. Sur Instagram, la demoiselle a publié un dernier cliché qui prouve qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à rentrer à Los Angeles...