Pascal (Koh-Lanta) prêt à balancer sur Alban le "lâche", mais...

"C'est la personne qui fait le plus de choses en dehors des caméras qui se permet de balancer ! C'est d'une petitesse... Je n'ai pas envie de me mettre à ce niveau", nous a confié Alban, à la suite de son élimination. La raison ? Chaque semaine, Pascal fait des débriefings de Koh-Lanta All Stars (TF1) sur Instagram et il ne l'a pas épargné.

Mais, sans surprise, l'ancien membre des Wakaï n'a pas apprécié d'être ainsi traîné dans la boue. Très vite, il a donc assuré en story Instagram qu'il était prêt à dévoiler le véritable visage d'Alban : "Dimanche, spécial débriefing sur le plus gros menteur de l'histoire de Koh-Lanta : Alban (....), son comportement lâche à plusieurs reprises, la prise de contact avec des joueurs avant son départ dans le jeu, la protection de son image, la jalousie envers Jérémy, son besoin de séduire..." Une publication qui a attisé la curiosité de ses abonnés.

Ils n'auront toutefois pas la chance de découvrir toutes les révélations de Pascal, puisqu'Alban et lui sont désormais réconciliés. Ce dernier a en effet révélé sur Twitter qu'il avait appelé son ancien camarade de jeu afin de s'expliquer. Et tout est bien qui fini bien. Il a même enterré la hache de guerre avec Jérémy. "Une conversation téléphonique, mettre fin aux incompréhensions, des excuses mutuelles et tout va mieux... Se parler est bien mieux que les réseaux et on est bêtement tombés dedans. Encore désolé @JeremyKohLanta", a-t-il tweeté, samedi 5 mai 2018.