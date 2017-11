Pascal Légitimus papa : "Je veux que mes enfants vivent normalement"

Pascal Légitimus est sur les planches du théâtre des Variétés dans le spectacle Non à l'argent. Le magazine VSD en a profité pour discuter avec l'acteur, réalisateur et scénariste abordant de nombreux sujets parmi lesquels sa famille et bien évidemment, les Inconnus.

L'argent étant dans le titre de la pièce de théâtre de Pascal Légitimus, qu'en pense personnellement la star de 58 ans, père de deux enfants – une fille de 20 ans, l'autre de 7 – ? "Je ne fais pas sentir cette opulence ; je veux que mes enfants et ma famille vivent normalement. Qu'ils n'aient pas cette prétention, cette ostentation et se la péter parce qu'ils sont des enfants de. Au contraire : toutes les copines de ma fille avaient un portable dès leurs 12 ans. Elle l'a eu à 16 ans et demi, et encore, pas le dernier cri ! J'essaie d'être normal. A ce niveau-là, j'ai été bien élevé par mes parents. Ils m'ont donné le sens des valeurs."

Pascal Légitimus est le fils de l'acteur Théo Légitimus et de la couturière de théâtre arménienne Madeleine Kambourian. Également petit-fils de la comédienne martiniquaise Darling Légitimus et neveu du producteur de télévision Gésip Légitimus, une belle généalogie mais tout n'a pas été simple : "Etant le seul métis de la famille, j'ai développé un sentiment de culpabilité. (...) Pendant quelques années, j'ai eu la couleur entre deux chaises. J'ai un gros passif tout de même : à gauche l'esclavage, à droite le génocide."

La conversation se termine sur l'incontournable question quant à la reformation des Inconnus. Pascal Légitimus est plus que partant, tout comme Didier Bourdon. "Comprenez tout de même que ma femme [Adriana] ne m'a jamais vu sur scène avec Les Inconnus !" Mais pour Bernard Campan, c'est moins simple. Depuis la suite des Trois frères le retour, plus rien : "Le pire est qu'on s'adore, qu'on n'est même pas fâchés. Il va falloir être patient. Ou pas." L'accueil critique des Trois frères le retour a-t-il échaudé monsieur Campan ? Affaire à suivre...

