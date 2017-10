Pascal Soetens critiqué par Gilles Verdez : "À chaque fois, il est en colère"

Lundi 23 octobre 2017, Pascal Soetens était l'invité de notre Facebook live, diffusé sur la page de Purepeople.com. L'éducateur le plus célèbre de France a été invité à dire s'il aimerait recadrer ou non certaines personnalités. Parmi elles, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Gilles Verdez.

"À chaque fois qu'il me voit, il est en colère, lance Pascal Soetens, amusé. C'est quelqu'un que j'adore, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter en coulisses hors caméra. Ses parents sont éducateurs et il trouvait mes méthodes un peu trop difficiles, et faciles à la fois en disant que ce n'est pas possible en si peu de temps." Toutefois, Pascal Soetens confie ne pas vouloir recadrer le journaliste : "Je trouve qu'il est bien comme ça."

En mars dernier, la star de Pascal, le grand frère (C8) évoquait déjà le cas de Gilles Verdez. Ainsi, il nous avait confié être prêt à "gérer" et "reprendre" le chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP.

Pascal Soetens avait même invité Gilles Verdez à s'entraîner dans sa salle de sport : "Je lui propose de venir et de tester une séance ici pour qu'il crache un peu tout ce qu'il a dans ses poumons, toute sa rage. J'en ai parlé à Cyril Hanouna et il doit normalement, et je l'espère, faire venir quelqu'un de son équipe. Il avait pensé à Thierry Moreau qui est quelqu'un d'attachant. Moi je préférerais Gilles Verdez." Quelques semaines plus tard, le "chroniqueur difficile" avait alors accepté l'invitation. À l'antenne, il avait malencontreusement donné un coup au visage de Pascal Soetens en ratant le punching ball. Une séquence amusante...

Retrouvez Pascal Soetens dans Pascal, le grand frère à 21h sur C8 dès demain, mercredi 25 octobre 2017.