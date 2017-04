TPMP - Gilles Verdez "difficile" : Pascal Soetens frappé au visage...

Lundi 3 avril, les téléspectateurs de Touche pas à mon poste (C8) ont eu droit à une petite surprise peu avant 20h.

Après que Pascal Soetens a déclaré lors d'une interview pour Purepeople.com qu'il aimerait bien "gérer" Gilles Verdez et ses problèmes de gestion de la colère, la rencontre entre les deux hommes a bien eu lieu dans la toute nouvelle salle de sport du "Grand frère", QG Training.

Dans la séquence en deux parties proposée par Cyril Hanouna et ses équipes, on retrouve Pascal Soetens face à Gilles Verdez, "le chroniqueur difficile". Très vite, l'éducateur propose à son "jeune" à problèmes du jour de taper dans un punching ball afin d'exorciser tout le mal qu'il pense de certaines stars de la télévision : Arthur, Matthieu Delormeau et Christophe Beaugrand en tête. Malheureusement, trop fougueux sur le tournage, Gilles Verdez a malencontreusement frappé Pascal au visage en ratant le punching ball ! "C'est lui qu'il faut frapper ! Pas moi !", lui a alors lancé la star de NRJ12.

Lors de son interview pour Purepeople.com, le sportif de 47 ans avait lancé : "Gilles Verdez je veux le reprendre ! Il est trop en colère ce monsieur. Je voudrais bien le gérer un petit peu (...) Je lui propose de venir et de tester une séance ici pour qu'il crache un peu tout ce qu'il a dans ses poumons, toute sa rage. J'en ai parlé à Cyril Hanouna et il doit normalement, et je l'espère, faire venir quelqu'un de son équipe. Il avait pensé à Thierry Moreau qui est quelqu'un d'attachant. Moi je préférerais Gilles Verdez."

