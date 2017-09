Pascale de la Tour du Pin dévoile le surnom rigolo que lui donne sa fille...

Recrutée par la chaîne d'info en continu LCI, la journaliste Pascale de La Tour du Pin a fait sa rentrée après sept années passées chez BFMTV. Habituée à se lever aux aurores, elle doit jongler avec sa vie de maman. Ce qui lui vaut un amusant surnom...

Interrogée par le site de ELLE, Pascale de La Tour du Pin (39 ans) a levé le voile sur son organisation familiale, elle qui est maman de deux enfants de 9 et 12 ans. "On dîne tard, tous ensemble. Et puis je mets un point d'honneur à passer au moins un quart d'heure en tête-à-tête tous les jours avec chacun de mes enfants. C'est important (...) Ma fille m'a toujours connue comme ça. Elle m'appelle 'maman-hibou', celle qui vit la nuit", explique-t-elle. Toutefois, elle s'organise pour "aller aux réunions de rentrée" et met un point d'honneur à toujours faire au moins "une sortie scolaire par an".

Pascale de La Tour du Pin s'accorde des sorties le vendredi et le samedi soir, mais pique très vite du nez. Il faut dire que le reste de la semaine, c'est rude... "Je me lève à 1h30 ! A 2h30, je suis à la rédac' et je me prépare avec l'équipe [elle prend l'antenne à 5h45 et la rend à 9h, NDLR] pour les 3h15 de direct qui vont suivre (...) Je prends mon premier repas à 11h30. Je mélange tout, c'est une sorte de brunch avec de la viande, de la salade... Je ne suis pas très sucré", raconte-t-elle. Cette vie un peu spéciale, elle ne la regrette pas du tout et s'en explique : "La nuit, on est très efficace, très concentré. Aucun téléphone ne sonne. Avec le reste de la rédaction, vous devenez une famille", dit-elle.

Thomas Montet