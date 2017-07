Pascale de La Tour du Pin quitte BFMTV pour LCI : Les raisons dévoilées...

Pendant sept années, Pascale de La Tour du Pin a été aux commandes de la Première Edition de BFMTV avec son acolyte Christophe Delay. Vendredi 30 juin 2017, la journaliste de 39 ans a finalement fait ses adieux, en direct. Dès la rentrée, elle officiera sur LCI. Dans les colonnes de Télé Loisirs, la jeune femme s'est expliquée sur son choix.

Ainsi, elle a confié avoir eu "un coup de coeur" pour la proposition de LCI. "Je vais avoir 40 ans en octobre. Je me suis dit que c'était bien de relever de nouveaux défis et de se remettre en question", a-t-elle alors déclaré. Et de s'expliquer un peu plus : "Arriver à LCI est pour moi un nouveau départ et un super challenge." Enfin, Pascale de La Tour du Pin a révélé ne pas avoir "réfléchi longtemps" avant d'accepter l'offre, bien que "tout allait très bien dans [son] ancienne 'maison'".

Toutefois, la présentatrice télé a précisé que le fait d'être seule et plus en duo a joué un rôle non négligeable dans son choix. "C'est vrai que ça m'a séduit qu'une grande chaîne info comme LCI décide de confier les rênes (sic) d'une matinale à une femme. Si LCI m'avait proposé d'être en duo, j'aurais dit 'au revoir et merci'", a-t-elle lâché. Pascale de La Tour du Pin ne voit alors pas l'intérêt de "partir pour refaire la même chose". Et puis, "de toute façon, cela n'aurait pas pu fonctionner mieux qu'avec Christophe Delay".

La journaliste sera à l'antenne de la matinale de LCI dès le 28 août prochain, de 6h à 9h. Alors qu'elle n'a pour l'heure pas encore fait ses premiers pas sur la chaîne, la jeune femme se sent déjà à son aise : "Je trouve qu'il y a une très belle énergie dans cette chaîne." A son arrivée, elle tentera d'apporter "du sérieux et de la rigueur dans le traitement de l'info", ainsi qu'un "esprit d'équipe et de convivialité".