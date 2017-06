Pascale de La Tour du Pin très émue pour sa dernière sur BFMTV...

Ce vendredi 30 juin 2017, Pascale de La Tour du Pin présentait sa toute dernière Première Édition sur BFMTV au côté de Christophe Delay. Après sept ans de bons et loyaux services, la journaliste quitte la chaîne et officiera dès la rentrée à la matinale de LCI. Lors de son ultime passage à l'antenne de BFMTV, elle a alors fait ses adieux aux téléspectateurs, ainsi qu'à son acolyte. Une séquence émouvante pour le duo.

"L'émission revient lundi et reprendra à la rentrée sans Pascale qui part pour une nouvelle aventure", a lâché Christophe Delay, non sans émotion. "Ce n'est pas facile", a quant à elle lancé Pascale de La Tour du Pin. Puis, des images des deux journalistes ont défilé à l'écran. "Je souhaite à tout le monde d'avoir une collègue comme toi. Et une amie aussi", a poursuivi Christophe Delay, très ému.

La journaliste qui prendra les commandes de la matinale de LCI dès la rentrée a par la suite tenu à saluer son acolyte. Ainsi, elle l'a remercié de l'avoir "accompagnée" et "fait grandir" durant ces sept années passées ensemble. "C'était un vrai plaisir", a-t-elle également déclaré. Enfin, Pascale de La Tour du Pin a fini par offrir un thermos à Christophe Delay. "Ça fait des années que je te le dis, prends un thermos le matin tu ne t'hydrates pas assez", a-t-elle expliqué. Des adieux amicaux touchants, qui rappellent la dernière d'Anne-Sophie Lapix dans C à Vous, entourée de sa bande de chroniqueurs. À titre informatif, la journaliste de 45 ans remplacera David Pujadas au JT de 20h sur France 2 dès septembre.