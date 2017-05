Patrick Bruel et Sophie Marceau : "Nos enfants vont dans la même école"

La réalisatrice Tonie Marshall a eu la bonne idée de réunir deux icônes françaises pour sa comédie Tu veux ou tu veux pas, sortie en 2014 : Patrick Bruel et Sophie Marceau. Le chanteur, acteur et passionné de poker avait confié son bonheur de donner la réplique à la comédienne ultrapopulaire depuis La Boum dans Le Parisien/Aujourd'hui en France en 2013 :

"J'avais envie depuis longtemps de faire une comédie romantique avec elle." Un nouveau plaisir coupable pour l'acteur dont la cote est aussi belle que celle de sa partenaire : "Je l'aime beaucoup, on se croise puisque nos enfants vont à la même école", a dit le papa d' Oscar (14 ans) et Léon (11 ans), fruits de sa relation avec Amanda Sthers dont il s'est séparé en 2007 mais avec qui il est resté toujours proche. De son côté, Sophie Marceau est maman de deux enfants, Vincent (22 ans) et Juliette (bientôt 15 ans). Il était donc forcément question d'Oscar et Juliette dans les propos de l'interprète de Place des grands hommes.

Celui qui nous a émus dans Un sac de billes récemment s'était ensuite confié sur le tournage au Figaro : "Je joue un fou du sexe en cure d'abstinence qui rencontre une nymphomane en manque. J'ai résisté à Sophie Marceau pendant huit semaines !"

Un couple délicieux que TF1 nous fait retrouve ce dimanche 21 mai à 21h ! L'histoire de Tu veux ou tu veux pas : Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant... conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique lorsqu'il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve...