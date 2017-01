Patrick Bruel, ses 2 garçons dans les bras pour "expliquer l'inexplicable"

C'est le Patrick Bruel acteur qui a rendez-vous sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson Salut les Terriens sur C8 le 14 janvier. L'artiste est venu parler de son dernier film, Un sac de billes, adaptation du livre de Joseph Joffo, avec également Elsa Zylberstein. Il a abordé ainsi le contexte particulier du tournage de ce long métrage qui retrace le parcours de deux jeunes frères juifs dans la France occupée.

Patrick Bruel n'était pas certain de tourner dans Un sac de billes : "J'ai hésité, je me suis dit dit que c'était un film de plus sur le sujet et j'ai déjà tourné Un Secret. Mais le réalisateur Christian Duguay a été très convaincant", explique Patrick Bruel, ajoutant ensuite que c'est aussi en voyant les essais des deux jeunes comédiens, Dorian Le Clech et Batyste Fleurial, qu'il a accepté l'aventure.

Le tournage d'Un sac de billes s'est déroulé alors qu'ont surgi les attentats du 13 novembre. Un contexte particulier qu'il a évoqué lors du show : "On a tourné les scènes les plus fortes du film en novembre. Moi, j'ai pris mes deux enfants [ Oscar (13 ans) et Léon (11 ans), dont la mère est l'écrivain Amanda Sthers dont il est resté proche malgré la rupture] - ils étaient au Stade de France et ont eu peur, comme tout le monde - pour les rassurer, expliquer l'inexplicable. Deux jours après, j'étais en train d'expliquer l'inexplicable en 1942, j'ai trouvé que ça résonnait pas mal."

Un sac de billes, en salles le 18 janvier