Après Lily-Rose Depp en 2016, quels nouveaux visages marqueront 2017 ?

On lance les paris pour l'année cinéma 2017 : qui sont les actrices et les acteurs qui feront des ravages sur le grand écran. Purepeople vous propose une sélection, forcément non exhaustive, de celles et ceux dont on devrait entendre parler dans les douze prochains mois.

Sofia Lesaffre

Si le film Les Trois Frères – Le Retour n'a pas fait l'unanimité, il a en tout cas eu le mérite de révéler Sofia Lesaffre, qui a de l'énergie et du charisme à revendre. Elle a été choisie pour le premier rôle de l'adaptation ciné de la BD Seuls, écrite par Fabien Vehlmann et dessinée par Bruno Gazzotti. Sortie en salles le 8 février.