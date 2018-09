Patrick Bruel, le départ de son père à 3 ans : Confidences sur leur relation

Patrick Bruel revient dans les bacs avec un album intitulé Tout recommencer, titre également donné au premier extrait de cet opus annoncé pour le 2 novembre prochain et composé avec l'aide de Vianney. Alors même que son nouveau disque n'est pas encore sorti, le chanteur de 59 ans a ouvert la billetterie de sa nouvelle tournée, avec une date à l'U Arena de Nanterre le 6 décembre 2019. Plus de 200 000 places déjà écoulées alors qu'un seul titre de Tout recommencer a été dévoilé.

Dans ce nouvel album, Patrick Bruel évoque son père, "Un homme qui vient parler à un autre homme pour lui rappeler que son fils existe, qu'il est en train de se passer des choses et qu'il est en train de passer à côté", comme il l'a confié à Stéphanie Davoigneau, qui a réalisé son portrait pour Sept à huit diffusé le 23 septembre 2018 sur TF1. Ces paroles sont directement liées à son expérience personnelle. Alors qu'il n'avait que 3 ans, son père est parti. Un départ qui aurait pu compromettre à jamais toute relation père-fils, sauf que Patrick Bruel a tenu à renouer le contact avant de devenir père lui-même. Des années plus tard, des rapports durables et solides se sont installés, et même une complicité. "Aujourd'hui, j'entretiens un joli rapport avec mon père. C'est chouette, là", a-t-il conclu, confirmant que son père assistait à ses concerts.

Son divorce exemplaire avec Amanda Sthers

Marié de 2004 à 2007 à l'écrivaine et scénariste Amanda Sthers de 2004 à 2007, Patrick Bruel est l'heureux papa de deux garçons, Oscar (né en 2003) et Léon (né en 2005), tous deux nés de cette union. Le chanteur s'est confié sur leur divorce et la garde partagée de leurs deux garçons qui vivent à Los Angeles avec leur maman. "On a une relation extraordinaire, on s'entend très très bien. Je dirais comme frère et soeur. C'est parti certainement d'une réaction d'intelligence par rapport à nos enfants. Avec le temps, les choses sont très jolies", a-t-il partagé avec tendresse. Patrick Bruel se rend régulièrement en Californie pour passer trois semaines de suite avec ses deux fils dont il ne peut jamais être séparé trop longtemps, marqué pour toujours par l'absence de son propre père.