Patrick Bruel, ses fils Oscar et Léon à Los Angeles : "J'aime leur vie là-bas"

Patrick Bruel revient avec un nouvel album de chansons originales, Ce soir on sort, attendu le 2 novembre 2018. Cette semaine, il reçoit Paris Match chez lui à Los Angeles où il passe plusieurs mois par an depuis 2016. Le chanteur et acteur de 49 ans a accepté d'y suivre son ex-épouse et "meilleure amie" Amanda Sthers ainsi que leurs deux fils, Oscar (15 ans) et Léon (13 ans). Dans ce reportage, richement illustré, Patrick Bruel évoque son choix et ses bénéfices.

La famille a vécu de très près les attentats du 13 novembre 2015. Amanda Sthers et ses fils étaient au Stade au de France où se sont faits exploser deux kamikazes, tandis que Patrick Bruel, retenu en Italie, était mort d'inquiétude. Après cette expérience traumatisante, l'écrivaine et dramaturge a ressenti le besoin de quitter la France. Patrick Bruel a compris son choix et l'a soutenue. Il fait depuis des allers-retours pour voir ses enfants à Los Angeles : "Sachant qu'ils partaient, ma vie devenait partagée entre la France et les États-Unis. J'y passe entre trois et quatre semaines tous les deux mois. J'aime la vie là-bas, j'aime leur vie là-bas, et cette expérience leur fait le plus grand bien." Et d'ajouter : "Si j'avais dit non, Amanda, eux et moi l'aurions regretté. Depuis deux ans, j'ai des enfants encore plus épanouis, qui ont une nouvelle relation aux autres, qui sont totalement bilingues, qui ont un nouveau rapport au temps. C'est une jolie étape pour nous tous." Évidemment, ses excellents rapports avec son ex-femme sont pour beaucoup dans la réussite de ce projet de vie.

Avec la sortie vendredi de son nouvel album, Patrick Bruel enchaînera sur le tournage d'un film et une grande tournée qui démarrera en février 2019 et devrait se terminer le 6 décembre par un grand concert à La Défense Arena à Paris. Un tel projet a ses répercussions sur tout son clan et Patrick Bruel raconte avec fierté que son fils Oscar a décroché son téléphone pour une mise au point avec l'équipe de son père : "Il a lui-même appelé la production pour leur dire : 'Si vous voulez que mon papa voie ses enfants, il faut que vous arrêtiez de mettre des dates et notamment entre telle et telle période.' Mon équipe était tellement émue qu'elle ne m'a même pas demandé mon avis."

