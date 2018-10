Patrick Bruel, ses enfants dans les attentats : "C'était affreux..."

Trois ans après Très souvent je pense à vous..., une collection de reprises de Barbara, Patrick Bruel revient avec des chansons originales réunies dans l'album Ce soir on sort, attendu le 2 novembre 2018. Pour en assurer la promotion, une grande émission de variétés depuis le Dôme de Paris et présentée par Michel Drucker sera diffusée le samedi 3 novembre. L'artiste de 59 ans a également accordé une grande interview à Télé Star. Il revient sur les attentats du 13 novembre 2015 qui ont eu un impact très concret sur sa vie quotidienne.

Ce soir-là, avant les tueries des terrasses parisiennes puis du Bataclan, deux kamikazes explosent à proximité du Stade de France où jouent les Bleus contre l'Allemagne. Patrick Bruel, fan du football, n'est pas en tribunes. Mais ces enfants - Oscar (15 ans) et Léon (13 ans) - assistent à la rencontre avec leur mère, Amanda Sthers. Patrick Bruel est en Italie. Cette distance devient vite insupportable : "C'était affreux. Probablement une des pires soirées de ma vie. Il n'y avait pas moyen de rentrer avant le premier avion du lendemain pour les prendre dans mes bras et expliquer l'inexplicable à deux enfants, essayer de les rassurer. J'avais envie d'être eux."

Famille transatlantique

Traumatisée, Amanda Sthers a quitté la France pour la Californie en 2016. L'auteure et réalisatrice, toujours très proche de Patrick Bruel, y a trouvé un nouvel équilibre avec leurs enfants. Cela demande bien sûr une certaine organisation pour le couple qui s'est séparé en 2007. "On a une relation extraordinaire, on s'entend très bien. Je dirais comme frère et soeur", insiste Patrick Bruel dans Télé Star. De fait, l'organisation de leur vie quotidienne s'en voit facilitée : "Cela a été beaucoup d'avion durant deux ans. Mais passer un mois sur deux là-bas, c'est aussi voir mes enfants dans un temps de qualité. Ils sont très bien pour l'instant aux États-Unis. C'était prévu pour deux ans, peut-être un peu plus. On verra."