Patrick Dempsey : Amoureux et en famille à Paris, l'ex-Dr Mamour resplendit

Plus d'un an après avoir évité le divorce de justesse avec son épouse Jillian Fink, la mère de ses trois enfants (Tallulah, 15 ans, et les jumeaux Sullivan et Darby, 10 ans), Patrick Dempsey a profité d'une parenthèse enchantée pour se ressourcer avec les siens lors d'un séjour à Paris.

Le 22 février dernier, c'est dans les rues de la capitale française que l'ancienne vedette de la série Grey's Anatomy a été repérée par les photographes. Accompagné de sa femme et de leurs enfants, l'acteur de 51 ans était visiblement en grande forme et resplendissait. Ravi de visiter les monuments historiques et de faire du shopping en famille, l'ex-Dr Mamour a également emmené sa tribu visiter les catacombes.

Dans une ambiance décontractée et rythmée par les pitreries de leurs jumeaux, soudainement devenus très animés à la vue des paparazzi, Patrick et Jillian Dempsey ont ensuite embarqué tout le monde pour un déjeuner aux Deux Magots avant de se balader dans le jardin des Tuileries et d'aller faire quelques emplettes sur les Champs-Élysées. La famille avait par ailleurs pris ses quartiers au cinq fois étoilé hôtel Ritz.

Ce voyage de rêve est arrivé à point nommé puisque l'unique fille de la fratrie a célébré son anniversaire le 20 février. Quelques jours plus tard, c'est sur le tapis rouge de l'after party des Oscars, organisée par le magazine Vanity Fair, que Patrick et Jillian Dempsey s'affichaient main dans la main. Plus soudés et complices que jamais.