Patrick Dempsey : Radieux avec sa femme Jillian à Cannes.. Séquence bisou !

Tout de noir vêtu, l'ex-Dr Mamour de Grey's Anatomy était paré de son plus beau sourire pour prendre la pose dans le hall de l'hôtel. Patrick Dempsey n'avait pas assuré le déplacement seul puisqu'il était accompagné de son épouse, la maquilleuse et coiffeuse des stars Jillian Fink.

Trois ans après l'annonce de leur séparation, qui s'était finalement conclue par une issue heureuse en fin d'année 2015 avec une réconciliation et l'annulation d'un divorce qui semblait inévitable, Patrick Dempsey et Jillian Fink sont visiblement plus amoureux et épanouis que jamais. Mariés depuis 1999, ils sont les parents comblés de trois enfants (Tallulah, 15 ans, et les jumeaux Sullivan et Darby, 11 ans) et ne se déplacent jamais l'un sans l'autre. Sur Instagram, celle qui a notamment pour fidèles clientes Jennifer Lawrence, Kristen Stewart et Emilia Clarke a publié ce 4 avril un nouveau cliché où elle est vue en train d'embrasser son mari à Cannes. Ah, l'amour...